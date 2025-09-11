Süper Lig'in 5. Haftasında Görev Yapacak Hakemler Belli Oldu
SÜPER Lig'in 5'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.
Süper Lig'de 5'inci haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
13 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK: Alper Akarsu
14 EYLÜL PAZAR
17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
15 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük