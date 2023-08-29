Süper Lig'in 4. haftasının hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu. Maçların hakemleri ve saatleri şu şekilde:
Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde 4'üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:
1 EYLÜL CUMA
21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Erkan Özdamar
21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
2 EYLÜL CUMARTESİ
19.15 Pendikspor - Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.15 Başakşehir FK - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Antalyaspor - Kayserispor: Yasin Kol
21.45 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan
3 EYLÜL PAZAR
19.15 Samsunspor - İstanbulspor: Burak Şeker
19.15 Beşiktaş - Sivasspor: Zorbay Küçük
21.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
21.45 Hatayspor - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka