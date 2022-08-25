Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek. Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: Yarın: 21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa 27 Ağustos Cumartesi: 19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay 21.45 Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam 21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz 28 Ağustos Pazar: 19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge 19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: Sarper Barış Saka 21.45 Trabzonspor Galatasaray: Ali Palabıyık 29 Ağustos Pazartesi: 19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler 21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Galatasaray Trabzonspor Spor Haberler

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