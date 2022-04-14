Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı - Haberler

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Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Trabzonspor  - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Fenerbahçe  - Göztepe: Yasin Kol

17 NİSAN PAZAR

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan

16.00 Kasımpaşa  - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Galatasaray  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Nisan, Spor, Haberler

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