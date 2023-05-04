Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı
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Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın programı ve görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
6 MAYIS CUMARTESİ:19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK
7 MAYIS PAZAR:13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK
8 MAYIS PAZARTESİ:20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR
20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor