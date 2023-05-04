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Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Spor Haberleri

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın programı ve görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

6 MAYIS CUMARTESİ:

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: METE KALKAVAN

21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK

7 MAYIS PAZAR:

13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: BURAK ŞEKER

16.00 Konyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: BAHATTİN ŞİMŞEK

8 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: ERKAN ÖZDAMAR

20.00 Galatasaray - Başakşehir: HALİL UMUT MELER


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Merkez Hakem Kurulu Spor Haberler

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