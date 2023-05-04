Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın programı ve görev alacak hakemler açıklandı.