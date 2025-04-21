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Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray Zirvede Kalırken Fenerbahçe Puan Kaybetti

Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray Zirvede Kalırken Fenerbahçe Puan Kaybetti
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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı. Galatasaray, Bodrum FK'yı yenerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise Kayserispor ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Ligdeki diğer sonuçlar ve durum dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasını Galatasaray 3 puanla kapatırken, Fenerbahçe evinde puan kaybı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Lider Galatasaray haftanın açılış maçında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti. Zirve takipçisi Fenerbahçe ise Kayserispor'u konuk etti. Gollü mücadelede kazanan çıkmazken, sarı-lacivertliler puan kaybı yaşadı ve puanı 72'ye çıkardı.

Ligde 3. sıradaki 51 puanlı Samsunspor üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş ise İzmir'de Göztepe ile berabere kaldı ve haftayı 49 puanda kapattı.

Küme düşme hattında yer alan takımlardan Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşadı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Galatasaray - Bodrum FK: 2-0

Hatayspor - Konyaspor: 2-3

Kasımpaşa - Sivasspor: 3-1

Adana Demirspor - Trabzonspor: 0-1

Göztepe - Beşiktaş: 1-1

Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1

Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 1-0

Fenerbahçe - Kayserispor: 3-3

Alanyaspor - Samsunspor: 1-0 - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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