Başakşehir Fenerbahçe maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Alanyaspor-Galatasaray müsabakasını Abdulkadir Bitigen, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını da Suat Arslanboğa yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Yarın Alanyaspor'un, sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçı ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 30. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor: Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Konyaspor - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe

17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor: Halil Umut Meler

20.30 DG Sivasspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek - İSTANBUL