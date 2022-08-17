Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
19 Ağustos Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan
20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen