Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle: 19 Ağustos Cuma: 21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan 20 Ağustos Cumartesi: 19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek 19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan 21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan 21 Ağustos Pazar: 19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu 21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler 22 Ağustos Pazartesi: 19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk 19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker 21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen Spor AA / Hilmi Sever Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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