Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçlarının programı açıklandı.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakaları, takımların Avrupa kupalarında oynayacakları play-off maçları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF'den yapılan açıklamada bu mücadelelerin tarihleri açıklandı. Buna göre ertelenen karşılaşmalarının tarihi ve saatleri şöyle:

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir - İSTANBUL