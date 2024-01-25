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Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

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Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemlerin görev yapacağı maçlar da duyuruldu.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

27 OCAK CUMARTESİ

16.00 Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge

28 OCAK PAZAR

13.30 Konyaspor - Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 OCAK PAZARTESİ

17.00 İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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