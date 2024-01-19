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Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor-Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

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Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Trabzonspor-Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Abdulkadir Bitigen görev alacak.

21'inci haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk

Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

PAZAR

Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

PAZARTESİ

Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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