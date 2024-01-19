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Süper Lig'in 21. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Maç programı ve hakemlerin isimleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın

Kaynak: AA / Spor

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