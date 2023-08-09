Süper Lig'in 2023-24 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı
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Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak sezonun açılış karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşcıoğlu üstlenecek.
Süper Lig'in 2023-24 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak sezonun açılış karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşcıoğlu üstlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:
11 AĞUSTOS CUMA
21.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 Konyaspor - İstanbulspor: Burak Akkan
21.45 Kayserispor - Galatasaray: Halil Umut Meler
21.45 Pendikspor - Hatayspor: Çağdaş Altay
13 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Sivasspor - Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Abdülkadir Bitigen
14 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Alanyaspor - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Erkan Özdamar