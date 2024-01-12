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Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

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FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, saldırı sonrası ilk kez görev alacak. Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı. FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından uğradığı saldırı sonrasında ilk kez görev alacak. Meler, pazar günü oynanacak İstanbulspor - Konyaspor maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

Hatayspor - Pendikspor: Muhamet Ali Metoğlu

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

Başakşehir FK - Alanyaspor: Arda Kardeşler

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

14 OCAK PAZAR

İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker

Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 OCAK PAZARTESİ

Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Halil Umut Meler İstanbulspor Konyaspor Futbol Spor Güncel Haberler

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