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Süper Lig'in 19. hafta hakemleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 19. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. İşte maçların hakemleri...

Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

6 OCAK CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın

7 OCAK PAZAR

13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu

16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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