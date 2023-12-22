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Süper Lig'in 18. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem ise Arda Kardeşler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Arda Kardeşler Fenerbahçe Aralık Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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