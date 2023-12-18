Süper Lig'in 17. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. İşte maçlar ve hakemler...
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 Aralık Çarşamba:
17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 Aralık Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen