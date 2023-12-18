Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler...
Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;
YARIN
17: 00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
20: 00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20: 00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 ARALIK ÇARŞAMBA
17: 00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20: 00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20: 00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 ARALIK PERŞEMBE
17: 00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
17: 00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20: 00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20: 00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen