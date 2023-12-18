Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

17: 00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

20: 00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20: 00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 ARALIK ÇARŞAMBA

17: 00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20: 00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20: 00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 ARALIK PERŞEMBE

17: 00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

17: 00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20: 00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

20: 00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen