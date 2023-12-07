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Süper Lig'in 15. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu

7 Aralık 2023 12:50 Son Güncelleme: 12:52 Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. Maç programı ve hakemler şu şekilde: