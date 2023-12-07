Süper Lig'in 15. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. Maç programı ve hakemler şu şekilde:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
10 Aralık Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Arda Kardeşler
11 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu