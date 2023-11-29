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Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

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Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. İşte haftanın müsabakaları ve görev alacak hakemler...

Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle:

1 ARALIK CUMA

20.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 ARALIK PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Hatayspor Süper Lig Futbol Spor Haberler

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