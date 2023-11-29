Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. İşte haftanın müsabakaları ve görev alacak hakemler...
Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle:
1 ARALIK CUMA
20.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
3 ARALIK PAZAR
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek