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Süper Lig'in 13. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. İşte maçların hakemleri...