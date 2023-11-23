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Süper Lig'in 13. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. İşte maçların hakemleri...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

25 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Kaynak: AA / Spor

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