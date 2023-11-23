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Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

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Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. İşte haftanın maçları ve görev alacak hakemler...

Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMARTESİ

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray  - Alanyaspor: Ali Şansalan

PAZAR

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20.00 Başakşehir FK -  Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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