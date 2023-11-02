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Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

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Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

İSTANBUL,

Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçınını Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): ARDA KARDEŞLER

4 KASIM CUMARTESİ:

13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): MURAT ERDOĞAN

16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): HALİL UMUT MELER

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): ZORBAY KÜÇÜK

5 KASIM PAZAR:

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): BURAK PAKKAN

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): MERT GÜZENGE

16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): ÇAĞDAŞ ALTAY

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): YAŞAR KEMAL UĞURLU

6 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): ALİ ŞANSALAN

20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): TUGAY KAAN NUMANOĞLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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