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Süper Lig İkinci Yarısı 3 Ocak'ta Başlıyor, Kayserispor Bodrumspor ile 5 Ocak'ta Karşılaşacak

Süper Lig İkinci Yarısı 3 Ocak'ta Başlıyor, Kayserispor Bodrumspor ile 5 Ocak'ta Karşılaşacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ikinci yarısının programını açıkladı. İlk hafta, 3 Ocak'ta başlayarak Kayserispor'un 5 Ocak'ta Bodrumspor ile oynayacağı maçla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasının programını belirledi. Kayserispor'un Bodrumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın günü de 5 Ocak 2025 Pazar olarak açıklandı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 2. yarı heyecanı 3 Ocak'ta başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci yarının ilk haftasının programını belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; ikinci yarının ilk haftası 3 Ocak Cuma günü oynanacak Alanyaspor-Konyaspor, Rizespor-Beşiktaş maçları ile başlayacak.

9 müsabakanın oynanacağı 18. haftada Kayserispor, deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak. Bu müsabaka 5 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak maçın başlama saati 16 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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