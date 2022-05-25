Süper Lig'i değerlendiren Guti, ligdeki yaş ortalamasını eleştirdi Açıklaması - Haberler

Real Madrid'in efsane futbolcularından Guti Hernandez, Süper Lig'de büyük takımların, ısrarla yaşı büyük oyuncuları transfer etmekle hata yaptıklarını söyledi.

İspanyol futbolunda iz bırakan isimlerden olan ve İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) dünyadaki elçiliğini yapan Guti, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ta 2010-2011'de forma giyen Guti, Türk futbolunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Türk taraftar kitlesinin enerjisi, coşkusu çok üst seviyede. Türkiye'deki büyük takımların bütçelerini zorlayarak, belki aşarak çok fazla para harcarken bile istedikleri sonuçları alamadıklarını gözlemliyorum. Ben tabii ki her zaman Beşiktaş'ı en üstte görmek istiyorum ama Türkiye Süper Lig'i zor bir lig. Çok çekişmeli geçiyor. Türkiye'deki büyük takımlar ilginç şekilde ısrarla yaşlı oyuncu transfer etmeye devam ediyor. Bu isimlerin takımlara ne kadar katkı sağladığından da emin olamıyorum. Ama maalesef bu şekilde devam ediliyor." dedi.

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu da değerlendiren İspanyol yıldız, "Trabzonspor'u şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Genellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı düşünülüyor. Bu nedenle açıkçası Trabzonspor'un şampiyonluğuna biraz şaşırdım. Şaşırdığımı söyledim ama son yıllarda Süper Lig'de üç büyükler dışında da şampiyonlar görmeye başladık." şeklinde konuştu.

"Beşiktaş benim için özel bir kulüp"

Beşiktaş'ta ayrıca kısa süreli antrenörlük yapan Guti, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü olmak isteyip istemediği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Beşiktaş benim için özel bir kulüp. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak çalıştım, teknik direktörlük için bir teklif almadım. Tabii ki hiçbir zaman, hiçbir kapıyı kapamıyorum. Hep aynı cevabı veriyorum, güzel projelerde bulunmak, ilerlemek istiyorum. Bir projenin arkasında iyi bir planlama, güzel bir ruh varsa her zaman seve seve o projede bulunmak isterim. Teknik direktörlüğe geri dönmek için herkesin inandığı bir proje içinde bulunmak istiyorum. Aradığım şeylerden biri de kulübün iyi bir vizyona sahip olması ve pozitiflik. Kulübün, benim ve oyuncuların mutlu olduğu bir yerde, iyi sonuçlar alınacağına inanıyorum."

"Futbolcu ve teknik direktör Guti'yi ayırmak gerek." diyen Guti, "İyi bir futbolcu, iyi bir teknik direktör olacağını garanti etmez. Teknik direktörün tek işi elindeki takımla, imkanla en iyi sonuçları almaktır. Ben teknik bir oyuncu olduğum ve iyi paslar verdiğim için, benim takımlarım pas oyunu oynamak zorunda değil. Bir antrenör için en iyi sonuç kazanmaktır. Önemli olan bunu nasıl başaracağını bulmaktır. Elindeki oyunculara göre en iyi taktiği bulmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene Ballon d'Or'u Benzema'ya vermezlerse Ballon d'Or'a inanmayı bırakırım"

Real Madrid altyapısında yetişen ve İspanyol ekibinin 15 yıl formasını giyen Guti, bu sene Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kesinlikle Karim Benzema'nın hak ettiğini söyledi.

Benzema'nın Real Madrid formasıyla olağanüstü bir sezon geçirdiğinin altını çizen Guti, "Bu sene Benzema'ya Ballon d'Or'u vermezlerse başka ne zaman vereceklerini bilmiyorum. Ballon d'Or'u kazanmak için bundan daha fazla ne yapılabilir ki! Bence sonuç çok net. Bu sene Real Madrid ya da başka büyük bir takımın, en önemli en kritik maçlarında sonuca bu kadar etki eden bir başka futbolcu görmedim. Şampiyonalar Ligi'ndeki maçlara da baktığımızda da bu kadar müthiş bir performans görmedim. Bu sene Ballon d'Or'u Benzema'ya vermezlerse Ballon d'Or'a inanmayı bırakırım. PSG'ye, Chelsea'ye City'ye karşı maçlarda 3'er gol attı. İnanılmaz bir şeyden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi tarihinde başka bir oyuncu bunu yaptı mı bilmiyorum." diye konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de çok büyük bir teknik adam olduğunu aktaran Guti, "Beş ligi kazanan tek antrenör. Ancelotti çok değerli bir futbol adamı. Ancelotti soyunma odasını müthiş bir sakinlik ve enerjiyle domine ediyor. Tüm oyuncuların kendini önemli hissetmesini sağlıyor. Ancelotti için şapka çıkarıyorum, müthiş bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

"İspanyol futbolunun gücünü Şampiyonlar Ligi yarı finali ve finalinde de görüyoruz"

Elçisi olduğu İspanya futbolunu değerlendiren Guti, "Benim için işim çok kolay. İspanyol futbolunun dünyada görünürlüğünü arttırmak için bu görevdeyim. İspanyol futbolu global bir konumda, benim de çok uğraşmama gerek kalmıyor. Bunun bir sonraki adımı kulüplerin daha sürdürülebilir şekilde, güçlü isimleri lige çekmeleri. LaLiga çok büyük takımlara sahip. Şu an belki tek eksik noktamız olabilir, geçmişteki gibi büyük isimleri lige tekrar çekmeliyiz. Premier Lig'le rekabet etsek bile her zaman İspanyol Ligi kendi için yarışıyor. İspanyol futbolunun gücünü Şampiyonlar Ligi yarı finali ve finalinde de görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Guti, LaLiga'da oynadığı dönemde karşısında en zorlandığı oyuncuların başında Samuel Eto'o'nun geldiğini belirterek, "Karşısında en zorlandığım bir oyuncu seçmem gerekirse Samuel Eto'o derim. 16 yaşında ilk kez birbirimize karşı oynadık, o yaşta bile müthiş bir seviyede oynuyordu. Hem teknik hem de fiziksel anlamda. Ben Eto'o'nun futbolundan keyif almaktan ziyade, onun yaşattığı futbol acısını çekmek durumunda kaldım. Real Madrid'e karşı gösterdiği performans bize zarar veriyordu." şeklinde konuştu.

"Bol sürprizli bir Dünya Kupası olacağını düşünüyorum"

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nı da değerlendiren Guti, şunları söyledi:

"Aynı grupta yer alan İspanya ve Almanya gruptan çıkacaktır. Çok sürprizli bir Dünya Kupası olacakmış gibi geliyor. Birçok eşit takım var ama Fransa'yı biraz ayırıyorum. Fransa şu an en iyi milli takım konumunda bulunuyor. Ancak mantalite kısmında bazen kontrolü kaybedilebilecek bir takıma sahipler. Fransa disiplinli bir şekilde devam ederse herkesin bir tık önünde bulunan bir milli takım. Fransa en üst seviyede olmazsa herkes için eşit şansa sahip bir Dünya Kupası olacaktır. Bu Dünya Kupası beni heyecanlandırıyor. Bol sürprizli, eğlenceli bir Dünya Kupası olacağını düşünüyorum."