Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, PFDK'ye sevk edildi - Haberler

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Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, PFDK'ye sevk edildi

AA - Ercan Çakar - Spor
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Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Arda Kardeşler'in, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Arda Kardeşler, Spor, Haberler

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