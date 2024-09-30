Üye Girişi
Haberler

Süper Lig Haftasında Galatasaray İlk Puan Kaybını Yaşadı

Süper Lig Haftasında Galatasaray İlk Puan Kaybını Yaşadı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada 3-0 önde olduğu maçta 3-3 berabere kalarak ligdeki ilk puan kaybını yaşadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise haftayı galibiyetle tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ligde ilk puan kaybını yaşarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı 3 puanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Haftanın en gollü maçı Samsunspor ile Göztepe arasında (4-3) oynanırken, 9 karşılaşmada toplam 36 gol atıldı. Haftanın BAY geçen ekibi Hatayspor oldu. Sezona 6 maçta 6 galibiyet alarak başlayan Galatasaray, 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa karşısında skoru koruyamadı ve ilk puan kaybını yaşadı. Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı. Kayseri'ye konuk olan Beşiktaş ise rakibini 3 golle geçerek 3 puana uzandı.

Ligde ilk 5 maçın tamamında beraberlik yaşayan Trabzonspor ise ilk galibiyetini Konyaspor önünde aldı. Geride kalan haftalarda Kayserispor, Hatayspor ve Adana Demirspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Sivasspor - Rams Başakşehir: 1-2

Samsunspor - Göztepe: 4-3

Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 1-0

Galatasaray - Kasımpaşa: 3-3

Eyüpspor - Gaziantep FK: 3-2

Trabzonspor - Konyaspor: 3-2

Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2

Bodrum FK - Adana Demirspor: 3-1

Kayserispor - Beşiktaş: 0-3 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Kasımpaşa Politika Beşiktaş Futbol Spor

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara

Kara kış şimdiden etkisini gösteriyor! İki şehrimizde eğitime ara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün okullar tatil mi, bugün okul yok mu? Okul öncesi bilmeceleri! Okul öncesi için en güzel, eğlenceli, sınıf, grup etkinlik oyun bilmeceleri! 1 Ekim Salı İSTANBUL okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın okullar tatil mi? 1 Ekim Salı okul yok mu MEB? Samsun okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Samsun okul yok mu, var mı? Bartın ve Zonguldak okullar tatil mi? 1 Ekim yarın okullar tatil mi? Imobile kaç gol oldu? 2024-25 Imobile kaç gol attı (GOL KRALLIĞI LİSTESİ)? Kepez Spor Futbol İskenderunspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kepez Spor Futbol İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Batman Petrol Spor Altay CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Batman Petrol Spor Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });