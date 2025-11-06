Süper Lig Haftası Başlıyor: Hakemler Belli Oldu

SÜPER Lig'in 12'nci haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği – RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 KASIM CUMARTESİ:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rize Spor : Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

9 KASIM PAZAR:

14.30 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol