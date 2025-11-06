Süper Lig Haftası Başlıyor: Hakemler Belli Oldu
Süper Lig'de 12. hafta, Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla başlıyor. TFF, haftanın maç programını ve hakem atamalarını açıkladı.
SÜPER Lig'in 12'nci haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği – RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler de belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 KASIM CUMARTESİ:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rize Spor : Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
9 KASIM PAZAR:
14.30 Misirli.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol