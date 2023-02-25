Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla Süper Lig başlıyor! İlk 11'ler belli oldu, Jesus'un tercihleri şaşırttı

6 Şubat'ta oynanması gereken Fenerbahçe- Konyaspor maçı, ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. İki takım, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

SINIRDAKİ İSİMLER KRİTİK

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

BATSHUAYI YOK

Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, zorlu müsabakada yok.

JESUS TRİBÜNDE

Son oynanan Adana Demir deplasmanında maçın bitş düdüğüyle hakem Ali Palabıyık ile yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kart gören Jorge Jesus, 1 maç ceza aldı. 68 yaşındaki hoca konyaspor maçında tribünde olacak.

YENİ TRANSFER KULÜBEDE, PERES KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oostarwolde, bu karşılaşmada yedekler arasında yer alıyor. Sakatlığını atlatan Brezilyalı savunmacı Luan Peres, maç kadrosuna alınmadı. Peres'in, son antrenmanda ayağına bir darbe aldığı ve tedbir amaçlı olarak riske edilmediği öğrenildi.

CRESPO'YA KESİK

Fenerbahçe'de yedek kulübesine Ertuğrul, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Oosterwolde, Emre Mor, Arda Güler, Crespo, Mert Hakan ve Serdar Dursun var. Jesus'un değişilmez isimlerinden Crespo'nun yerine Zajc sahada.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia.

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf.