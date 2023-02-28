Süper Lig ekiplerinin futbolcularından 'Omuz Omuza' kampanyasına destek Spor Haberleri Süper Lig ekiplerinin formasını giyen futbolcular, yarın başlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına video mesaj göndererek destekte bulundu. Süper Lig ekiplerinin formasını giyen futbolcular, yarın başlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına video mesaj göndererek destekte bulundu. Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı paydaşlığında organize edilen ve yarın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla başlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına futbolculardan destek geldi. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Stefano Denswil ve Manolis Siopis'in yanı sıra birçok Anadolu kulübünün futbolcuları, video mesaj göndererek kampanyaya destek verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Gençlik Türkiye Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Süper Lig ekiplerinin futbolcularından 'Omuz Omuza' kampanyasına destek - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.