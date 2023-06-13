Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da gözler 17 Haziran'da gerçekleşecek kongreye çevrildi
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Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan Yılport Samsunspor'da gözler Samsunspor Külübü Derneği'nin 17 Haziranda gerçekleştireceği seçimli genel kurula çevrildi.
Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibinin 17 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde güçlü bir yönetim kurulu kurmak istediği ve çalışmaları titizlikle yürüttüğü biliniyor.
YÜKSEL YILDIRIM'IN LİSTESİNDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR
Başkan Yüksel Yıldırım'ın listesinde olmasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında Fuat Katırcı, Arzu Uslu, Serkan Kaya, Hasan Kaya Aşçı ve Ali Asal bulunuyor. Bu isimlerin dışında birçok yeni isminde gündemde olduğu, Başkanvekili Veysel Bilen'in başkan Yıldırım adına temaslarının devam ettiği, kesin listenin 2-3 gün içinde oluşturulması bekleniyor.
Listede olmasına kesin gözüyle bakılan isimler:
- FUAT KATIRCI: Başkan Yüksel Yıldırım'ın uzun yıllardır mali danışmanlığını yapan, 2 dönemdir yönetim kurulunda yer alan Fuat Katırcı'nın görevine devam etmesi bekleniyor.
- ARZU USLU: 2 yıldır yönetim kurulunda, Basketbol şubesi sorumlusu olarak görev alan iş insanı Arzu Uslu, basketbol takımının başarısındaki aslan payının sahibi. Maddi, manevi bu şubeyi sırtlayan Arzu Uslu'nun yeniden listede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- SERKAN KAYA: Listede olmasına kesin gözüyle bakılan adaylardan diğeri de , camianın etkin isimlerinden iş insanı Serkan Kaya. Samsunspor AŞ bünyesinde çeşitli görevler alan Kaya, Samsunspor ve iş dünyası arasındaki ortak projelerde başrol oynuyor. Kaya'nın listede olması; AŞ ve dernek arasındaki bağın daha da kuvvetlendirilmek istenildiğinin bir kanıtı olarak görülüyor.
- HASAN KAYA AŞÇI: 2 Dönemdir Başkan Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan , Astaş Holding yönetim kurulu başkan yardımcı, Samkon Genel Başkanı iş insanı Hasan Kaya Aşçı'nında listede olmasına kesin gözüle bakılıyor.
- ALİ ASAL: Yıllardır maddi manevi Samsunspor'un yanında olan Asal ailesini temsilen, başarılı iş insanı Ali Asal'ında yeniden listede olması bekleniyor.