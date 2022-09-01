Süper Lig'e yükselen işitme engelli futbol takımı destek bekliyor

2021-2022 sezonu İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon olarak Süper Lige yükselen Adana Kurttepe Sağırlar Eğitim Gençlik Spor Kulübü, maddi imkansızlıklar nedeniyle Süper Lig'de mücadele edemeyecek durumda.

Tüm imkansızlıklara rağmen Süper Lige yükselen ve Adana'yı bu alanda temsil eden tek futbol takımı ve kulüp yöneticileri, Kasım ayında başlayacak Süper Lig sezonunda maçlara çıkamama sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Kulüp Başkanı Burcu Pişkin ve Kulüp Başkan Yardımcısı Vedat Özçelik, Süper Lig'de kalıcı olarak Adana'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ve küme düşmeye tahammülleri olmayacağını, çok küçük bütçelere ihtiyaçları olduğunu, bu bütçeleri karşılama sözü verenlerin de sözlerinde durmadığını kaydetti.

Haftalık 10 bin lirayı bulamıyorlar

Kendisi de işitme engelli olan Burcu Pişkin, Adanalıların destek vermesi durumunda Süper Ligde de şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Adana kamuoyundan destek beklediklerini dile getiren Pişkin, "Haftalık deplasman masrafımız en fazla 10 bin TL'yi buluyor ama bu parayı bulamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sporcularımız 2-3 bin TL için bizi bırakmak zorunda kalıyor. Bu konu da ayrıca bizi yaralıyor. Adana'da duyarlı insanların olduğunu biliyoruz. Süper Lig'deki tek takıma destek olacaklarını düşünüyoruz. Bize destek versinler Adana'ya yeni şampiyonluklar yaşatalım" diye konuştu.

Tek kadın başkan destek çağrısı yaptı

Bir kadın başkan olarak samimi bir çalışma içerisinde olduğunu ve kadınların başarısını da göstermek istediğini ifade eden Başkan Pişkin, "Türkiye'de iki kadın başkandan biri benim. Adana'da tek kadın başkanım. Hem Adana için hem takımımız için büyük başarılara imza atmak istiyorum. Adana'da ve Türkiye'de tarih yazmak istiyoruz. Adana'daki herkesin bize destek olmasını istiyoruz" dedi.

"Sözünüzde durun"

Kulüp Başkan Yardımcısı Vedat Özçelik de başta Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere tüm milletvekillerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, ilçe belediyelerine, duyarlı kesimlere ve iş dünyasının saygın temsilcilerine çağrıda bulunarak, "Biz destek olun. Küçük bütçelerle büyük başarılara imza atalım. Ayrıca destek sözü verip geri çekilenleri sözlerinde durmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA