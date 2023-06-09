Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile anlaşma sağladı.

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Deneyimli teknik direktör ilhan Palut önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yeşil-mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.