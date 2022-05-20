Süper Lig'den düşen Altay, son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek - Haberler

Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği sezon ligden düşen Altay, 38. ve son hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay- Kasımpaşa maçında hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Bu sezon iç saha karşılaşmalarını Bornova Aziz Kocaoğlu ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayan Altay, kendi evinde çıktığı 18 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alacak siyah-beyazlı ekip, yarınki Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'e veda edecek.