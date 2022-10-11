Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi Spor Haberleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Giresunspor, Beşiktaş ve Ümraniyespor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Giresunspor, Beşiktaş ve Ümraniyespor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: 1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 08.10.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 3- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 08.10.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 4- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 08.10.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü'nün 08.10.2022 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 6- BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü'nün 08.10.2022 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü görevlisi JONATHON DAVIT NORTHEAST'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 7- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu TOMISLAV GLUMAC'ın 09.10.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü görevlisi İBRAHİM EMİRLEROĞLU'nun 09.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 9- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2022 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 10- BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA GÜRSEL'in 07.10.2022 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 11- BODRUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.10.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 12- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.10.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 13- BOLUSPOR Kulübü'nün 08.10.2022 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 14- YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-ERZURUMSPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 15- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü idarecisi EMRE KARAKAŞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 16- DÜZCE CAM DÜZCESPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ile "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 17- BURSASPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 18- ÇORUM FK Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan ÇORUM FK-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 19- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu FEYYAZ BELEN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 20- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü futbolcusu SEFA NARİN'in 09.10.2022 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 21- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 22- SARIYER Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan SARIYER-UŞAK SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 23- BUCASPOR 1928 Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-WEECOINS KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 24- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi CANER KUZU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 25- BC GROUP AĞRI 1970 SPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan BC GROUP AĞRI 1970 SPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 26- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA POLAT'ın 09.10.2022 tarihinde oynanan BC GROUP AĞRI 1970 SPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 27- YOMRA SPOR Kulübü idarecisi ALAATTİN TOSUN'un 09.10.2022 tarihinde oynanan YOMRA SPOR-GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 28- GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR Kulübü antrenörü HİLMİ YILDIZ'ın 09.10.2022 tarihinde oynanan YOMRA SPOR-GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 29- AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ Kulübü antrenörü ALPAGO CUMHUR AKBAY'ın 09.10.2022 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 30- 1922 KONYASPOR Kulübü antrenörü MEHMET HAYRULLAH YILMAZ'ın 09.10.2022 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 31- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-EDİRNESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, ESKİŞEHİRSPOR Kulübü masörü KENAN UĞURLUKOL'un aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" ve "hakem soyunma odasındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 32- BULVASPOR Kulübü'nün 08.10.2022 tarihinde oynanan BULVASPOR-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BULVASPOR Kulübü teknik sorumlusu ATAKAN ÇAĞLAYAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 33- ORDUSPOR 1967 A.Ş. Kulübü futbolcusu YUSUF AVCILAR'ın 09.10.2022 tarihinde oynanan ELAZIĞ KARAKOÇAN FK-ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 34- YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş.-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 35- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 36- MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı -Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 117. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 37- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-KEPEZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 38- BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübü'nün 09.10.2022 tarihinde oynanan BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR-AKHİSARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Spor Haberler

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