Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Haberler

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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'den Trabzonspor, Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Kasımpaşa'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Göztepe'den Adis Jahovic'in de kural dışı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Hukuk, Spor, Haberler

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