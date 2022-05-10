Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi
AA - Ercan Çakar - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'den Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildikleri bildirildi.
AA / Ercan Çakar - Spor