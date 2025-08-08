Süper Lig'deki Maçlar Ertelendi, Alanyaspor Hazırlık Maçına Çıkıyor

Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan Fenerbahçe – Alanyaspor ve diğer karşılaşmalar, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun fikstürü nedeniyle ertelendi. Alanyaspor, İstanbul'da Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

SÜPER Lig'de bu hafta oynanması planlanan Fenerbahçe – Alanyaspor, Fatih Karagümrük – Başakşehir ve Kayserispor – Beşiktaş karşılaşmaları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların yoğun fikstürü nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Ertelenen maçlardan biri olan Fenerbahçe – Alanyaspor mücadelesine rağmen Akdeniz ekibi, planlarını değiştirmedi. İstanbul'a gelen Alanyaspor, boş geçen haftayı değerlendirmek için hazırlık maçına çıkacak. Turuncu-yeşilliler, yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Böylelikle lig maçları ertelenen Fatih Karagümrük ile Alanyaspor haftayı boş geçirmemiş olacaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
