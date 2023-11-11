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Süper Lig'de yenilgisiz takım kalmadı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ederken lider Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a yenilerek namağlup ünvanını kaybetti. Bu sonuçla ligde hiçbir takım yenilgisiz olarak kalmadı.