Süper Lig'de yenilgisiz takım kalmadı
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ederken lider Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a yenilerek namağlup ünvanını kaybetti. Bu sonuçla ligde hiçbir takım yenilgisiz olarak kalmadı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ederken yenilgisiz takım kalmadı.
Ligin 12. haftasına namağlup lider giren Galatasaray, Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 yenik tamamlayan sarı-kırmızılılar, namağlup ünvanını kaybetti.
Haftaya yenilgisiz giren tek takım olan Galatasaray'ın da kaybetmesiyle ligde namağlup ünvanı taşıyan takım kalmadı.
Kaynak: AA / Spor