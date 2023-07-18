Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi

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Süper Lig'in 2023-24 sezonu 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak 18'inci hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde 19'uncu hafta müsabakaları ile start alacak. Sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde ise sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı 20 hafta oynanacak. Sezondaki sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22'nci hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31'inci hafta maçları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.