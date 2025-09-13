Süper Lig'de Yaz Transfer Döneminin Yaş Ortalaması 25,73 Oldu

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,73 oldu.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 213 transfere imza atarken alınan oyuncuların yaş ortalaması, 25,73 olarak gerçekleşti. Geçen sezon bu ortalama 26,5 olarak göze çarptı.

Transferde en yüksek yaş ortalaması 29 ile bu sezon 4 transfer yapan Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 27,38 ile Kayserispor, 27,36 ile de Fatih Karagümrük takip etti.

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 23,87 ile Trabzonspor yakaladı.

Karadeniz temsilcisini 24 ortalamayla Eyüpspor ve 24,18 ortalamayla Samsunspor izledi.

En yaşlısı Paulo Victor

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Alanyaspor'un kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Paulo Victor oldu.

Alanyaspor'un renklerine bağladığı 38 yaşındaki file bekçisi, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 213 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.

Süper Lig takımlarından Kayserispor transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.

Kayseri temsilcisi, Adana Demirspor'dan 16 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'i transfer etti.

Ligde yapılan transferler arasında en yaşlı ve en genç isimler, kaleci olarak ön plana çıktı.

Yaş ortalamaları

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle: