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Süper Lig'de Yasin Kol, Başakşehir - Kayserispor Maçında Görev Alacak

Süper Lig'de Yasin Kol, Başakşehir - Kayserispor Maçında Görev Alacak
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Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Başakşehir FK ile Kayserispor arasındaki maçı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol, bu sezon ilk kez bu iki takımın maçında düdük çalacak.

Süper Lig'de Başakşehir FK ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Başakşehir FK - Kayserispor maçına Yasin kol atandı. Trabzon Bölgesi Süper Lig Hakemi, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak. Yasin Kol; bugüne kadar 2 kez Başakşehir FK maçı yönetirken, 5 kez de Kayserispor maçında düdük çaldı. Başakşehir, Yasin Kol yönetimindeki maçlarda 1 kez kazanıp 1 kez kaybederken Kayserispor ise 2 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi aldı.

Yasin Kol; sarı kırmızılı takımın Alanyaspor ve Konyaspor'a yenildiği, Sivas 4 Eylül ve Kasımpaşa ile oynayıp kazandığı ve Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçları yönetmişti - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Başakşehir kayseri 3-sayfa Futbol Spor

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