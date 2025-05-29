Süper Lig'in 38. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 38. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL, SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

İSTANBUL, SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya) ALİ YILMAZ

20.00 Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan) SARPER BARIŞ SAKA

20.00 Galatasaray - Başakşehir (RAMS Park) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Meclis'e sunulan infaz paketinde 'suça sürüklenen çocuk' maddesi dikkat çekti

İnfaz paketinde dikkat çeken düzenleme! Cezaevinden eğitim evine
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'a sürpriz talip

Altay Bayındır'a sürpriz talip! Avrupa devi onu istiyor
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor

10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.