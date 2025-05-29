Süper Lig'in 38. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
İSTANBUL, SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
İSTANBUL, SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya) ALİ YILMAZ
20.00 Kasımpaşa - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan) SARPER BARIŞ SAKA
20.00 Galatasaray - Başakşehir (RAMS Park) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor