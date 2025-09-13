Süper Lig'de Transfer Döneminde 141 Yabancı Futbolcu Kadroya Katıldı

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 141 yabancı futbolcu kattı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 213 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 72'sini yerli, 141'ini yabancı futbolcular oluşturdu.

En fazla yabancıyı Kocaelispor aldı

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine, ligin yeni takımı Kocaelispor imza attı.

18 transferle en fazla takviye yapan kulüp olan yeşil-siyahlı ekip, bu transferlerin 14'ünde tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

Kocaelispor'u ligin bir diğer yeni ekibi Gençlerbirliği takip etti. Kadrosunu 18 isimle takviye eden başkent temsilcisi, bu oyuncuların 13'ünü yabancı isimlerden transfer etti.

Trabzonspor'un transferlerinin tamamı yabancı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 8 yeni futbolcuyla takviye eden Trabzonspor'un, bütün transferleri yabancı oyunculardan oluştu.

Gerçekleştirdiği 8 transferin 7'sini yurt dışından yapan bordo-mavili ekip, yurt içinden yaptığı tek transferde Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiraladı.

Kulüplerin transferleri