Süper Lig'de Teknik Direktör Değişiklikleri Rekor Kırdı

Sezonun 10 haftalık bölümünde 8 takımın saha kenarındaki kadrosunda değişikliğe gittiği Trendyol Süper Lig'de Avrupa'nın 5 büyük liginin toplamı kadar teknik direktör değişikliği yaşandı.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği, alınan kötü sonuçların ardından teknik ekipleriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon başından bu yana Avrupa 5 büyük liginden İngiltere Premier Lig'de 3, Almanya Bundesliga'da 2, İtalya Serie A, İspanya LaLiga ve Fransa Ligue 1'de ise birer kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde teknik direktör değişikliğine giden takımlar şöyle:

Takım Giden Gelen Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu Volkan Demirel Antalyaspor Emre Belözoğlu Erol Bulut Kayserispor Markus Gisdol Radomir Djalovic Eyüpspor Selçuk Şahin Orhan Ak RAMS Başakşehir Çağdaş Atan Nuri Şahin Fenerbahçe Jose Mourinho Domenico Tedesco Beşiktaş Ole Gunnar Solskaer Sergen Yalçın Gaziantep FK İsmet Taşpınar Burak Yılmaz

Premier Lig'de 3 değişiklik

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, bu sezon 2 kez teknik adam değiştirdi.

Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo'nun görevine son verdikten sonra Ange Postecoglou ile anlaştı. Daha sonra Postecoglou ile yollarını ayıran İngiliz ekibi, Sean Dyche ile sözleşme imzaladı.

West Ham United ise Graham Potter'ı görevden aldıktan sonra eski Nottingham Forest'tan ayrılan Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirdi.

Bundesliga'da 2 değişiklik

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de Hollandalı Erik ten Hag'ın görevine son verilirken, teknik direktörlük koltuğuna Danimarkalı Kasper Hjulmand oturdu.

Borussia Mönchengladbach'ta ise İsviçreli teknik adam Gerardo Seoane ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçici olarak Polonyalı Eugen Polanski getirildi.

LaLiga, Serie A ve Ligue 1'de birer değişiklik

LaLiga'da Real Oviedo, ligde ilk 8 maçın ardından Sırp teknik direktör Veljko Paunovic'in görevine son vererek, yerine İspanyol Luis Carrion'u göreve getirdi.

Seria A'da milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'ta Igor Tudor ile yollar ayrıldı. İtalyan ekibinde geçici olarak Massimiliano Brambilla görev yapıyor.

Ligue 1'de ise Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco'da Avusturyalı teknik direktör Adi Hütter'in görevine son verildi. Monaco, Belçikalı teknik adam Sebastien Pocognoli ile anlaştı.