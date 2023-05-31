Süper Lig'de Son Haftanın Programı Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 38. haftasındaki müsabakalar, 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak.