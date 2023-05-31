Süper Lig'de Son Haftanın Maç Programı Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftada oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın müsabaka programı şöyle...