Süper Lig'de Son Haftanın Hakemleri Belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde oynanacak maçlar için görevli hakemler açıklandı.
İSTANBUL, SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor (Çaykur Didi Stadyumu) ALPER AKARSU
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor (Ülker Stadyumu) OĞUZHAN ÇAKIR
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK (Yeni Adana Stadyumu) ALPASLAN ŞEN
19.00 Alanyaspor - Sivasspor (GAİN Park) KADİR SAĞLAM
1 HAZİRAN PAZAR:
Samsunspor - Kayserispor (19 Mayıs Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN
Bodrum FK - Beşiktaş (Bodrum Stadyumu) CİHAN AYDIN