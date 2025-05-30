Süper Lig'de Son Haftanın Hakemleri Belirlendi

İSTANBUL, SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor (Çaykur Didi Stadyumu) ALPER AKARSU

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor (Ülker Stadyumu) OĞUZHAN ÇAKIR

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK (Yeni Adana Stadyumu) ALPASLAN ŞEN

19.00 Alanyaspor - Sivasspor (GAİN Park) KADİR SAĞLAM

1 HAZİRAN PAZAR:

Samsunspor - Kayserispor (19 Mayıs Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN

Bodrum FK - Beşiktaş (Bodrum Stadyumu) CİHAN AYDIN