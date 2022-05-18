Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Haberler

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Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Sezonun 38'inci ve son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

20 MAYIS CUMA

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş  - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 MAYIS PAZAR

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek

19.00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Mayıs, Cuma, Spor, Haberler

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