Süper Lig'de sezonun son derbisi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir maça çıkacak olan iki takım da galibiyeti hedefliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler bu maçı da kazanarak Şampiyonlar Ligi yolunda hedefine güçlü adımlarla devam etmek isterken, Beşiktaş ise taraftarı önünde 3 puan alarak Avrupa kupaları şansını son 2 maça taşımak istiyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte cezalı oyuncular Valentin Rosier ile Francisco Montero, karşılaşmada forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hırvat oyuncu Domagoj Vida da kamp kadrosunda yer almıyor. Siyah-beyazlılarda Vida ile birlikte sakatlığı ya da cezası bulunmayan isimlerden Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kamp kadrosunda yok.
Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun