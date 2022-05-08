Süper Lig'de sezonun son derbisi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler bu maçı da kazanarak Şampiyonlar Ligi yolunda hedefine güçlü adımlarla devam etmek isterken, Beşiktaş ise taraftarı önünde 3 puan alarak Avrupa kupaları şansını son 2 maça taşımak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte cezalı oyuncular Valentin Rosier ile Francisco Montero, karşılaşmada forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hırvat oyuncu Domagoj Vida da kamp kadrosunda yer almıyor. Siyah-beyazlılarda Vida ile birlikte sakatlığı ya da cezası bulunmayan isimlerden Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kamp kadrosunda yok.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

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